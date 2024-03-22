Россия получила мгновенный эффект от ударов возмездия по Украине

Стало известно, почему ВС РФ снова разрушают украинскую энергосистему

Российские войска, как заявили на Украине, нанесли самый массированный удар по украинской энергосистеме за последнее время. По официальной информации, больше всего разрушений было зафиксировано в Харьковской области, где были поражены танковый завод и две ТЭЦ, а также в Запорожье на ДнепроГЭС.

Тревога звучала практически всю ночь. После атак без света остались Харьков, Кировоград, частичные отключения зафиксированы в Одессе и Днепропетровской области.

В Минобороны РФ отметили, что удалось получить практически мгновенный эффект от ударов по Украине: нарушилась работа по производству и ремонту военной техники, была уничтожена часть западного вооружения, усложнилась переброска украинских подразделений к переднему краю.

Последствия атак оценил и аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что удары сильно отразились на всей энергосистеме Украины. По его словам, можно заметить в действиях российской армии целенаправленные попытки лишить электроэнергии прифронтовую зону.

"Один из эффектов, который был мгновенно зафиксирован, – пропал доступ к интернету в ряде регионов Украины. Посмотрим, что будет дальше", – подытожил эксперт.

Известно, что минувшей ночью взрывы были зафиксированы в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах.