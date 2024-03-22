"Укрэнерго": энергосистема Украины подверглась крупнейшей за конфликт атаке

22 марта станет черным днем календаря для киевского режима

В пятницу, 22 марта, российская армия нанесла огромное количество ударов по критически важной инфраструктуре украинского противника. С заявлением по этому поводу уже выступили в местном энергетическом гиганте, компании "Укрэнерго".



В компании заявили, что энергосистема страны подверглась очень серьезной атаке, которая нанесла колоссальный урон государству. Из-за разгромленной энергосистемы страна не сможет нормально функционировать и еще долгое время будет пытаться восстановиться.

В украинской энергокомпании подчеркнули, что массированная атака по критически значимым объектам инфраструктуры была самой мощной за всю историю украинского конфликта. Последствия произошедшего профильным экспертам еще предстоит оценить.

Напомним, сегодня, 22 марта, по территории украинского государства был нанесен мощный удар, уничтожены важнейшие объекты во многих регионах страны. В Харькове критически поврежден крупнейший танковый завод, в городе серьезные перебои со светом. Также известно об ударах по Киеву, Ивано-Франковску, Кривому Рогу и другим крупным городам Незалежной.