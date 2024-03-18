Отказ Украины от транзита газа из РФ сильно ударит по Австрии - эксперт

Отказ Украины от транзита российского газа станет мощнейшим ударом по Европе
Фото: Stefan Sauer/www.globallookpress.com
Эксперт предупредил Запад о последствиях

Приостановка транзита российского газа, проходящего в Европу через Украину, будет означать ущерб, главным образом, для потребителей в Австрии и Словакии, указывает эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Специалист уточнил, что Австрии придется потратить немало времени на поиски альтернативы российским поставщикам. Словакия, в свою очередь, будет страдать не только с потребительской, но и с финансовой точки зрения, как страна-транзитер.

Вене же предстоит испытать немало головной боли: найти сжиженный природный газ, затем заключить договор с прибрежной страной по поводу выгрузки, а затем приступать к прокачке – что является довольно дорогостоящей затеей.

"Это дорого. И в этом плане им, конечно, удобно получать именно российский газ, – указал Юшков.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко объявил об отказе Киева от продления транзитного контракта с Газпромом после 31 декабря 2024 года, сославшись на необходимость Незалежной защищать свою энергобезопасность с помощью внутренней добычи газа. При этом транзитное соглашение с "Газпромом" предполагает ежедневную прокачку с обеих сторон в объеме 109,6 миллиона кубов.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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