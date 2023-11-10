США готовы "убить" российский СПГ с помощью Украины

США готовы "убить" российский СПГ с помощью Украины
Rosatom/www.globallookpress.com
Для устранения конкурента нет ничего лучше политического предлога

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о предстоящем падении спроса на нефтегазовые ресурсы по всему миру в будущем. Вашингтон уже успел ввести санкции в отношении флагманского проекта СПГ в России.

Ранее мы писали, что Штаты ввели санкции против российского "Арктик СПГ-2". Проект играет ключевую роль в поставках сжиженного природного газа – что, естественно, бросает вызов американской отрасли. В сенате открыто заявили, что готовы "задушить" проект.

Естественно, Белый дом не собирается оставлять Европе выбора и желает монополизировать ее рынок. Учитывая, что РФ производит свыше 30 тонн СПГ (это более 41 миллиарда кубов) за год и готова увеличить производство до 140 миллиардов, конкуренты не смогут выдержать честной борьбы с такими показателями.

А политические рычаги, включая специальную операцию, развязавшую американцам руки, дали повод ввести беспрецедентные санкции и перейти к абсолютно неконкурентным методам, которым тут же находят оправдания – необходимость "защитить Украину".

Предлог весьма удобный и позволяет вводить неограниченное количество санкций в отношении России. Чем и воспользовался американский Минфин, заявивший, что такие меры оправданы, так как лишение России доходов не является самой целью – Штаты якобы желают таким образом склонить ее к переговорным процессам с Украиной.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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