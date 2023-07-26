При одном условии: США готовы отказать Европе в поставках газа

При одном условии: США готовы отказать Европе в поставках газа
Фото: Julia Naue/dpa/www.globallookpress.com
Предстоящие американские выборы окажутся судьбоносными для многих стран

Спустя более полугода с момента вступления в силу отказа от российского газа Европа так и не смогла до конца решить проблемы с зависимостью от топлива из России. В будущих сезонах энергетическая безопасность ЕС остается под вопросом, поскольку США могут в любой момент перекрыть газовый вентиль, пишет французское издание La Croix.

Сейчас объем поставок американского СПГ в Европу продолжает расти наряду с открытием новых терминалов. Однако в текущей политической ситуации нет никакой гарантии, что поставки не прикроют, поскольку некоторые американские производители недовольны ситуацией на рынке из-за экспорта в европейские страны. Их позицию поддерживает и республиканская партия.

В случае, если на предстоящих выборах победу одержат республиканцы, это может обернуться "супершоком" для всей Европы. Как напомнили участники рынка, в США президент может по своему усмотрению блокировать энергетические поставки – особенно, если это грозит экономике страны убытками, сообщает телеканал "360".

На американский СПГ приходится около 40% от всего объема поставок в Европу. Газ приходится закупать на спотовом рынке, который не отличается стабильностью. Еще 20% идет со стороны России, напоминает Радио 1

Аналитики ранее рассказали, к каким последствиям в перспективе приведут газовые санкции и как они отразяться на доходах "Газпрома".

Источник: La Croix
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