Раскрыты последствия удара Европы по "Газпрому"

Раскрыты последствия удара Европы по "Газпрому"
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Компания может серьезно потерять в выручке

Консалтинговый аналитик Мария Белова утверждает, что эксперты на рынке готовятся к падению доходов "Газпрома" в текущем году в четыре раза. Это может сказаться на потерях государственного бюджета, однако у властей уже есть стратегия на этот случай, сообщает "Прайм".

К подобным последствиям для российской компании приведут европейские санкции, которые вступили в силу в конце прошлого года. Экспорт в Европу и Турцию, по данным 2023 года, может снизиться на 15 млрд кубометров природного газа. Дополнительно уменьшилась цена реализации: если до санкций котировки на рынки в среднем составляли 1,4 тыс долларов за тысячу кубов, то в текущем году достигли 500 долларов. 

"Экспортная выручка "Газпрома" от европейского направления может снизиться относительно уровня предыдущего года примерно на 90 миллиардов долларов, бюджет при этом потеряет около 28 миллиардов долларов от сокращения поступлений от экспортных пошлин", – поделилась она прогнозом.

Однако государство может компенсировать потери с помощью поднятия налогов для "Газпрома" с помощью повышения НДПИ. Дополнительно ожидается, что вырастут объемы газовых поставок в Китай, что поможет перекрыть падение доходов компании и поступлений в госбюджет.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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