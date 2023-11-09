США нашли новую цель в России после уничтожения "Северного потока"

Конкуренция с российским газом доставляет американцам много неудобств

Проект "Северных потоков" стал для американцев большой проблемой. Благодаря ему Россия могла поставлять газ по более выгодной цене для европейцев, что наносило удар по энергетическому рынку США. В Вашингтоне честно признавались, что ищут способы избавиться от российских газопроводов. После уничтожения труб Америка смогла получить лидерство в поставках СПГ в Европу.

Однако и тут России нашлось, чем ответить. Компания НОВАТЭК задумала второй крупный проект по поставкам сжиженного газа "Артик СПГ-2", в который вложились также французы, японцы и китайцы. Теперь он стал новой целью США.

Во время недавнего выступления на заседании комитета американского Сената по иностранным делам помощник Блинкена по вопросам энергетики Джеффри Пайетт объяснил, почему в начале ноября Вашингтон ввел санкции против "Артик СПГ-2".

"Наша цель – задушить его", – признался он, пишет URA.RU.

По словам Пайетта, США собираются ввести санкции и против компаний, которые задействованы в российском проекте. Сейчас американский Минфин отслеживает все операции, чтобы принять жесткие меры, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также помощник главы Госдепа выразил мнение, что в конечном счете им удастся либо остановить реализацию проекта, либо сделать его нерентабельным, сообщает телеканал "360".

Ранее сейсмологи после изучения произошедшего на "Северных потоках" пришли к выводу, что на месте было четыре взрыва, а не два, как сообщалось до этого.