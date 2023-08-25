Одна из самых убедительных версий расследования - след Киева

Ряд источников, знакомых с ситуацией вокруг расследования терактов на "Северных потоках", утверждают западным медиа, что следы ведут к причастности украинской стороны, а не России.

И Spiegel, и ZDF в опубликованных материалах указывают, что доказательства причастности Москвы попросту отсутствуют. Основная часть свидетельств сводится к тому, что теракт устроили злоумышленники из Украины – либо связанные с украинскими структурами лица.

Пока что немецкая прокуратура продолжает работать над расследованием инцидента. Однако опрошенные источники считают, что версия с украинским следом наиболее убедительна.

При этом официальный Берлин до момента взрыва на "Северных потоках" не принимал никаких мер, нацеленных на обеспечение безопасности газовой инфраструктуры. Однако Амстердам уже на тот момент знал, что группа из шести человек, аффилированная с украинскими спецслужбами, работает над планом по атаке на СП и СП-2. Звучала и конкретный месяц совершения теракта – июнь 2022 года.

Июнь, однако, миновал, а "Северные потоки" никто не трогал. Поэтому немцы не стали принимать никаких дополнительных мер, нацеленных на защиту газовых магистралей.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрывы "Северных потоков" были устроены после одобрения Джо Байдена.