Немцев просят встать на колени перед Путиным ради газа

Немцев просят встать на колени перед Путиным ради газа
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Иных вариантов нет, разводит руками премьер

Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер призвал Берлин к активным шагам, нацеленным на поиск дипломатического урегулирования на Украине. Причина заключается в дефиците энергоносителей, который переживают немцы – в том числе, и в промышленном секторе.

Премьер Саксонии призвал правительство Олафа Шольца сохранить доступ к российскому топливу.

"А потому нам необходимо сделать ставку на дипломатические меры. Я не хочу больше слышать о том, что "России больше никогда здесь не будет", – высказался политик.

Кречмер, однако, подчеркнул, что всегда будет выступать за сохранение и продолжение военной помощи для украинской армии. Однако большая часть населения, тем не менее, придерживается исключительно невоенной точки зрения, если заходит спор о мире на Украине. Немецкая пропаганда же не слишком жалует таких инициаторов – самому Кречмеру приходилось выслушивать весьма неприятные оскорбления.

Премьер Саксонии добавил, что Германия провалила собственную энергетическую реформу. В стране резко повысились тарифы на электроэнергию, что фактически душит малый и средний бизнес.

"Нам необходимо принять все меры для снижения цен и переосмыслить сам подход ко всей энергетике – газу, углю, "Северному потоку" и возобновляемым источникам", – высказался саксонский премьер.

Источник: Funke ✓ Надежный источник
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