Херш раскрыл роль ЦРУ во взрыве "Северных потоков"

Херш раскрыл роль ЦРУ во взрыве "Северных потоков"
Уильям Бернс. Фото: Rod Lamkey - CNP/www.globallookpress.com
Операцию курировал лично руководитель американской разведки

Причастие Соединенных Штатов к диверсиям на "Северных потоках" сведено к минимуму: работавшая группа не оставила никаких следов, а операция о миссии американской стороны в диверсиях не фиксировалась в компьютере. Об этом указал журналист Сеймур Херш.

Конфиденциальные данные о проведенной операции, отметил журналист, были напечатаны на пишущей машинке Royal или Smith Corona. После завершения операции все напечатанное с копиями было уничтожено. Таким образом, физические следы буквально отсутствуют.

"Это можно считать идеальным преступлением", – высказалася журналист.

Как следствие, ни у федерального прокурора, ни у иных компетентных в расследовании фигур не осталось никаких улик. Отчеты поступали напрямую директору Центрального разведывательного управления, который выступал единственным связующим звеном между планирующей группой и самим главой государства Джо Байденом.

Напомним, диверсии на "Северных потоках" произошли в сентябре прошлого года. 

После фиаско Владимира Зеленского в Канаде и публичных угроз в адрес Польши, запретившей импорт зерна из Незалежной, немецкие медиа разразились публикациями о причастности Киева к диверсиям.

Financial Times пишет, что, несмотря на санкционные меры и подрыв инфраструктуры, зависимость Европы от российского сырья остается на высоком уровне, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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