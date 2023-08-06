Польша внезапно отключила прокачку нефти по "Дружбе"

Сообщается об утечке на нефтепроводе

Польский трубопроводный оператор PERN приостановил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба" в сторону Германии. Как передает Reuters, на одной из ниток была обнаружена протечка.

Авария была выявлена неподалеку от Ходеча в центральной Польше. Поврежденную линию уже отключили, подача нефти в Германию продолжается по второй нитке.

В PERN утверждают, что вторая очередь работает без каких-либо изменений, угрозы здоровью местных жителей нет. На данный момент компания расследует причины инцидента.

"Другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Померанский участок (Дружбы), который используется для перекачки сырой нефти, поступающей танкерами в Польшу и далее в Германию, работают в штатном режиме", – говорится в сообщении компании.

На месте работают пожарные и аварийно-спасательные службы.

В прошлый раз похожий инцидент произошел на трубопроводе в октябре. Тогда польская сторона заявила о случайной неисправности, это подтвердили и в России. Хотя существовали предположения, что авария на "Дружбе" стала продолжением терактов на "Северных потоках".

Новость дополняется