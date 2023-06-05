На месте взрывов "Северных потоков" нашли подозрительный предмет

На месте взрывов "Северных потоков" нашли подозрительный предмет
Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Изначально он был скрыт под слоем ила

В зону, где произошли взрывы на "Северных потоках", впервые допустили независимую экспедицию. Исследователям удалось обнаружить деталь, которую ранее упустило следствие – это военный ботинок. Об этом сообщает портал The Grayzone.

Черно-оранжевая обувь подобного типа используется ВМС США, а также коммерческими дайверами. Некоторое время назад в таких ботинках замечали водолазов ВМС Украины. 

Эксперты отметили, что водолазная обувь также есть в свободной продаже. По каким-то причинам следствие на стало поднимать его со дна, хотя им известно о предмете.

"Очевидно, требуется дальнейшее расследование происхождения ботинка, но его местонахождение и марка, по-видимому, имеют большое значение", – отмечают журналисты.

Они допускают, что ботинок мог принадлежать водолазу, который обронил его в период установки бомб на "Северных потоках". Но также они не исключают, что он мог принадлежат лицам, которые никак не связаны с инцидентом.

Источник: The Grayzone
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