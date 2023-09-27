Вскрылась неожиданная правда о взрывах на "Северных потоках"

Вскрылась неожиданная правда о взрывах на "Северных потоках"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Внимание общественности приковано к скандальному инциденту

Целый год прошел с не имеющих аналогов в истории атак на крупнейшую энергетическую магистраль "Северные потоки". Многие специалисты продолжают обсуждать это событие и строить различные догадки. Сегодня, 27 сентября, вскрылась неожиданная новая информация о произошедшем. Сенсационными данными поделились норвежские ученые.

Сейсмологи из этой европейской страны объявили, что в момент террористической атаки на российские газовые коммуникации "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре прошлого года на самом деле произошло целых четыре взрыва. Как известно, ранее была информация только о двух.

"Первый взрыв произошел в 02:03:24 по местному времени, второй – в 19:03:50, третий – примерно еще через семь секунд , а четвертый – еще через девять секунд после третьего", – заявили европейские исследователи.

Более того, опытные европейские сейсмологи добавили, что, по их информации, взрывов могло быть еще больше. Эксперты продолжают изучать имеющиеся данные.

К слову, ранее известный американский журналист Сеймур Херш рассказал о роли ЦРУ в подрыве "Северных потоков".

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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