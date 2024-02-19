В Германии расследуют утечку гостайны при создании "Северного потока — 2"

В Германии заявили об утечке гостайны при создании "Северного потока - 2"
Фото: Nord Stream AG/via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Секретные документы были опубликованы вместе с открытыми данными

Сотрудников Горного управления Штральзунд Германии подозревают в раскрытии государственной тайны. На сайте ведомства были опубликованы документы, разрешающие планирование строительства газопровода Nord Stream 2. Как оказалось, бумаги содержали секретную информацию.

Сообщается, что на 556-ой странице документа имелись данные с пометкой VS-NfD  —  "секретно, только для служебного использования". В том числе, речь идет о сведениях по поводу районов курсирования подлодок НАТО, передает телеканал RT

Министерство обороны Германии заявило, что утечка данных позволяет оценить военные возможности альянса, и это прямое нарушение закона, сообщает телеканал "360". К тому же ранее ведомство письменно обязалось исключить возможность утечки гостайны. 

Теперь в отношении сотрудников Горного управления начата проверка. Если Генпрокуратура ФРГ подтвердит факт слива в Сеть информации, которая содержит гостайну, то неосторожные специалисты могут лишиться свободы сроком на пять лет, указывает "Радио 1"

Напомним, в середине 2022 года произошли взрывы на трех из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Власти Европы заявили, что это прямое покушение на целостность инфраструктуры стран альянса, и пообещали применить жесткие меры к виновникам. 

Ранее Боррель заявил о решении ситуации на Украине за три месяца. 

Источник: Bild ✓ Надежный источник
По теме

В Польше заявили о смертельном ударе от Украины: "Безумие"

Европейцы открещиваются от украинцев

Озвучены следующие цели ВС РФ после взятия Авдеевки

Украине предрекли потерю еще нескольких населенных пунктов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей