В Германии заявили об утечке гостайны при создании "Северного потока - 2"

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Сотрудников Горного управления Штральзунд Германии подозревают в раскрытии государственной тайны. На сайте ведомства были опубликованы документы, разрешающие планирование строительства газопровода Nord Stream 2. Как оказалось, бумаги содержали секретную информацию.
Сообщается, что на 556-ой странице документа имелись данные с пометкой VS-NfD — "секретно, только для служебного использования". В том числе, речь идет о сведениях по поводу районов курсирования подлодок НАТО, передает телеканал RT.
Министерство обороны Германии заявило, что утечка данных позволяет оценить военные возможности альянса, и это прямое нарушение закона, сообщает телеканал "360". К тому же ранее ведомство письменно обязалось исключить возможность утечки гостайны.
Теперь в отношении сотрудников Горного управления начата проверка. Если Генпрокуратура ФРГ подтвердит факт слива в Сеть информации, которая содержит гостайну, то неосторожные специалисты могут лишиться свободы сроком на пять лет, указывает "Радио 1".
Напомним, в середине 2022 года произошли взрывы на трех из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Власти Европы заявили, что это прямое покушение на целостность инфраструктуры стран альянса, и пообещали применить жесткие меры к виновникам.
Ранее Боррель заявил о решении ситуации на Украине за три месяца.
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