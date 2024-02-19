В Германии заявили об утечке гостайны при создании "Северного потока - 2"

Секретные документы были опубликованы вместе с открытыми данными

Сотрудников Горного управления Штральзунд Германии подозревают в раскрытии государственной тайны. На сайте ведомства были опубликованы документы, разрешающие планирование строительства газопровода Nord Stream 2. Как оказалось, бумаги содержали секретную информацию.

Сообщается, что на 556-ой странице документа имелись данные с пометкой VS-NfD — "секретно, только для служебного использования". В том числе, речь идет о сведениях по поводу районов курсирования подлодок НАТО, передает телеканал RT.

Министерство обороны Германии заявило, что утечка данных позволяет оценить военные возможности альянса, и это прямое нарушение закона, сообщает телеканал "360". К тому же ранее ведомство письменно обязалось исключить возможность утечки гостайны.

Теперь в отношении сотрудников Горного управления начата проверка. Если Генпрокуратура ФРГ подтвердит факт слива в Сеть информации, которая содержит гостайну, то неосторожные специалисты могут лишиться свободы сроком на пять лет, указывает "Радио 1".

Напомним, в середине 2022 года произошли взрывы на трех из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Власти Европы заявили, что это прямое покушение на целостность инфраструктуры стран альянса, и пообещали применить жесткие меры к виновникам.

Ранее Боррель заявил о решении ситуации на Украине за три месяца.