Совет ЕС готов использовать прибыль от активов России на помощь Украине

Евросоюз принял окончательное решение по арестованным активам России
Фото: Philipp von Ditfurth/www.globallookpress.com
ЕС будет содержать Киев деньгами Москвы

Евросовет принял решение о сохранении прибыли, полученной от российских активов. Брюссель намерен распорядиться этими средствами для оказания помощи Киеву. Соответствующий регламент, определяющий обязательства депозитариев, хранящих активы и резервы Москвы, был принят 12 февраля.

Европарламентарии уточнили, что все российские средства на территории ЕС были заморожены из-за ограничительных мер против Москвы. В документе указывается, что средства от доходов активов РФ нельзя использовать не по целевому назначению, их необходимо хранить на отдельных счетах.

Так, доходы от активов РФ будут направляться в европейский бюджет, оттуда – уже на фонд, предназначенный для выделения помощи Украине. 1 февраля в Брюсселе по итогам спецсаммита было принято решение о создании соответствующего фонда с объемом помощи в 50 млрд евро. Этот пакет рассчитан сроком на три года с возможностью для Европы ежегодного обсуждения финансирования и пересмотра.

Источник: Официальный портал совета Европейского союза ✓ Надежный источник
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