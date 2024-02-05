Пострадает вся мировая финансовая система

Западные страны никак не могут отказаться от идеи каким бы то ни было образом завладеть российскими активами. Новый план Запада на наши ресурсы может обернуться катастрофическими последствиями для мировой системы финансов. С таким заявлением выступили китайские эксперты.



Речь идет об информации, которая просочилась в прессу. Авторитетное британское издание Financial Times сообщило о намерениях западной коалиции выпустить долговые обязательства в помощь киевскому режиму, используя при этом наши активы в качестве поддержки для погашения долгов.



Китайские специалисты отметили, что западные страны разными способами пытаются узаконить попытки забрать в свое распоряжение замороженные активы России. Однако очевидно, что это никак не поможет в регулировании конфликта, продолжающегося на территории украинского государства.



В то же время, те, кто хорошо разбираются в устройстве глобальной финансовой системы, отлично понимают, что такой шаг приведет к глобальным катастрофическим последствиям, добавили эксперты из Поднебесной.



К слову, ранее стало известно, что союз европейских стран планирует приурочить очередной пакет антироссийских санкций к годовщине спецоперации. Об этом пишет телеканал "360".

