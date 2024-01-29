Начало конца: решение Бельгии может привести к разрушению европейской экономики

Передача российских денег Украине - опасный прецедент, который станет причиной коллапса Старого Света

Бельгия выделит Украине 611 млн евро из доходов, полученных от замороженных активов РФ. "По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии", – говорится в публикации издания La Libre. Почему принято решение передать эти резервы? Решение Брюсселя специально для "Утро.ру" прокомментировал политолог Дмитрий Раевский.



"Когда Россия отдает на хранение свои резервы за рубеж, заключает договоры о том, на каких условиях она их будет хранить. Но в связи с санкциями эти условия были разрушены, а деньги все равно оставались там и по ним набегали проценты. И вот эти проценты отдают Украине. Это такой компромисс, где с одной стороны наши российские деньги не трогают, но с другой стороны, Украина что-то получает с них. И так как денег за рубежом хранится, по разным оценкам, от 270 до 300 млрд долларов, то и проценты по ним тоже набегают вполне приличные. Украина может получать несколько миллиардов долларов в год из этих средств. Но сами средства не передаются", – объясняет политолог.

Почему это так важно? По словам Раевского, все европейские государства против передачи российских активов украинцам. Потому что это прецедент: получается, что можно у любого государства украсть их деньги и потратить их на свои нужды. Тем более у России – ядерной державы с огромной экономикой. "Другие страны-вкладчики поймут, что если такое можно сделать с Россией, значит, могут сделать и с ними тоже. И просто заберут свои деньги из европейских банков. А для последних это будет смерти подобно, потому что очень много арабских, африканских, азиатских денег хранится в европейских банках. И если они поймут, что эти банки ненадежны и начнут вытаскивать свои деньги, то случится банковский коллапс. Практически вся европейская банковская система тогда будет разрушена и перестанет существовать. Это многие понимают, и на это, конечно же, идти никто не хочет", – говорит Раевский.

По его мнению, на сегодняшний день соревнуются три крупнейшие экономики мира – это конкурентная борьба Китая, Европы и США. Причем, американская экономика хочет вырасти за счет уничтожения китайской и европейской. О необходимости поставить Китай на колени США говорят прямо, не стесняясь. Об уничтожении же европейской экономики прямо не говорят пока, но тем не менее все делают для того, чтобы ее уничтожить.



"Американцы давят на европейцев, чтобы они отдали деньги украинцам. Те готовы только на передачу процентов, чтобы не спровоцировать крупнейший за всю историю банковский кризис. Но даже передача этих процентов все равно как прецедент уже напрягает азиатскую и африканскую стороны. Поэтому они, возможно, все же начнут выводить свои деньги из Европы. Во всяком случае, этот процесс оттока капиталов уже происходит".

А что же будет с американской экономикой, задается вопросом Раевский. Это совершенно другой вопрос. Пока что многие европейские компании переносят свои бизнесы в США, тем самым поддерживая ее на плаву. Удастся ли американской экономике "вырулить" или нет, это большой вопрос. Все упирается опять-таки в доллар. Если он так и будет оставаться резервной валютой и иметь доверие у бизнеса во всем мире, то, конечно же, американская экономика никуда не денется, так и будет главенствовать.

Но если, например, юань станет резервной мировой валютой или БРИКС создаст свою валюту, и люди будут выходить из доллара, то вся эта освободившаяся масса долларов хлынет обратно в США и станет мощным якорем, который будет тянуть их экономику назад.

"В 2024 году в России пройдет саммит БРИКС, на котором может быть заявлено о создании единой валюты. И тогда для доллара настанут темные времена. Понимая это, главы европейских государств, экономических ведомств уже сейчас начинают задумываться о выходе из ЕС. То, что совершила не так давно Великобритания, выйдя из Евросоюза, является реальным сценарием для Германии, Испании и Франции на ближайшие пять лет", – резюмирует Дмитрий Раевский.