Россия нанесла по стране разрушительный удар

Мир становится все более нестабильным, потому что рушится гегемон. Смена гегемона всегда рушит политическую и экономическую структуру мира, оборачиваясь войной, поделился с "Утро.ру" политолог Дмитрий Раевский.

"США недолго осталось. Британия имеет свои интересы в перестройке мира, и там, где США хочет заключения от Украины мирного договора, Британия категорически против. Mi6 выступает против ЦРУ, раздувая огонь войны, чтобы она как можно дольше длилась. Гегемон стал неосторожен и слишком жаден: слишком много долларов напечатал и ввел слишком много санкций", – говорит эксперт.

По его словам, именно Россия первая показала миру, что так больше не может продолжаться, избавившись от трежерис – казначейских обязательств США. Потом и другие страны тоже последовали примеру, и к лету следующего года у США должны выкупить 8 триллионов долларов долга, но эти трежерис никому не нужны.

"Если США снова напечатают доллары, они вольются в мировую экономику, раскрутят маховик инфляции, и волна долларов вернется обратно, вырастив цены. Создастся революционная ситуация, и США это понимают, но решения нет: печатать деньги нельзя и не печатать тоже нельзя",

– объясняет Раевский.



В итоге, подчеркивает политолог, США остается лишь разжигать войны, чтобы мир забыл об американских финансовых проблемах. Но сейчас идут две войны, а трежерис продолжают дорожать, чего не было за всю историю США, что говорит о мощнейшем кризисе недоверия.

По его мнению, валюта БРИКС тоже будет способствовать обвалу экономики США. Американцы этого страшно боятся, поэтому им нужно растоптать Россию, Китай и другие страны, лишь бы они делали то, что им говорят – покупали трежерис.