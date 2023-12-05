Политолог предрек крах США из-за жадности и неосторожности

Политолог предрек крах США из-за жадности и неосторожности
Фото: freepik.com
Россия нанесла по стране разрушительный удар

Мир становится все более нестабильным, потому что рушится гегемон. Смена гегемона всегда рушит политическую и экономическую структуру мира, оборачиваясь войной, поделился с "Утро.ру" политолог Дмитрий Раевский.

"США недолго осталось. Британия имеет свои интересы в перестройке мира, и там, где США хочет заключения от Украины мирного договора, Британия категорически против. Mi6 выступает против ЦРУ, раздувая огонь войны, чтобы она как можно дольше длилась. Гегемон стал неосторожен и слишком жаден: слишком много долларов напечатал и ввел слишком много санкций", – говорит эксперт. 

По его словам, именно Россия первая показала миру, что так больше не может продолжаться, избавившись от трежерис – казначейских обязательств США. Потом и другие страны тоже последовали примеру, и к лету следующего года у США должны выкупить 8 триллионов долларов долга, но эти трежерис никому не нужны.

"Если США снова напечатают доллары, они вольются в мировую экономику, раскрутят маховик инфляции, и волна долларов вернется обратно, вырастив цены. Создастся революционная ситуация, и США это понимают, но решения нет: печатать деньги нельзя и не печатать тоже нельзя",

– объясняет Раевский. 

В итоге, подчеркивает политолог, США остается лишь разжигать войны, чтобы мир забыл об американских финансовых проблемах. Но сейчас идут две войны, а трежерис продолжают дорожать, чего не было за всю историю США, что говорит о мощнейшем кризисе недоверия. 

По его мнению, валюта БРИКС тоже будет способствовать обвалу экономики США. Американцы этого страшно боятся, поэтому им нужно растоптать Россию, Китай и другие страны, лишь бы они делали то, что им говорят – покупали трежерис. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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