"Останется Львов да Житомир": политолог озвучил будущее Украины

"Останется Львов да Житомир": политолог озвучил будущее Украины
Фото: unsplash.com
Мирных переговоров он призывает не ждать с надеждой

США хотят сохранить Украину, особенно черноземные области, отдав часть России. Им нужен тлеющий конфликт, чтобы постоянно с территории Украины совершались диверсии в отношении России. Американцам надо, чтобы украинцы, внешне похожие на русских и говорящие по-русски, были диверсантами, разведчиками, чтобы ненавидели Россию и подталкивали ее к революции. Такую точку зрения в интервью "Утро.ру" высказал политолог Дмитрий Раевский. 

На что надеются украинцы

По его мнению, Зеленский рассчитывал на какое-то супероружие, которое ему дадут. Последнее, что он получил – это ракеты Storm Shadow и ATACMS, которые запускаются с воздушных носителей. Однако россияне вполне успешно научилась с ними бороться: отлажена взаимная работа наводящей системы самолета А-50 и системы ПВО. Получая целеуказание, наша силы ПВО атакуют взлетевшие самолеты противника и сами ракеты. Несколько боеприпасов противника удалось сбить нетронутыми: они были изучены и собран РЭБ под них.  

Что касается самолетов F-16, то их, по мнению Раевского, тоже не стоит бояться.

"Эти самолеты могут нести ракеты и пускать их на 160 км, но для этого им необходимо взлететь. Самолет А-50 их увидит и даст целеуказание сбить. Шойгу сказал, что за две недели все самолеты F-16 будут сбиты", – уверен эксперт. 

Никакое супероружие Зеленскому противопоставить нам не удалось, чего не произошло и с танками "Леопард" второго поколения. Американцы запретили "Абрамсы" бросать на фронт, разрешив только держать их в тылу на случай прорыва. "Амбрамсы", уверен Раевский, тоже будут уничтожены. Из опасения, что эти танки захвачтят или продадут, американцы сняли с них все самое секретное оборудование, поэтому они будут гореть, как и "Леопарды". 

Мирные переговоры

Какое же будущее ждет Украину? Политолог считает, что вариантов немного: или военный переворот, или смерть Зеленского и последовавшая за этим смена власти.

"Начнутся длительные и утомительные мирные переговоры по демилитаризации и денацификации Украины. Я бы не хотел, чтобы эти переговоры быстро завершились миром, потому что пока существует Украина как государство, нам грозят постоянные диверсии и теракты. Если мы оставим Украину как государство, то оттуда постоянно будут лететь дроны и ракеты. Нужно забрать Одессу и Киев. Между Киевом и Одессой как раз находятся все остальные украинские города с производственной мощью. Останется Львов да Житомир, но там нет никакой промышленности",

– резюмирует Дмитрий Раевский. 

Ранее эксперт рассказал, какие цели у США в израильском конфликте.

Источник: Утро.ру

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