США нацелены на Иран: мир стоит на грани ядерной войны

Политолог Дмитрий Раевский раскрыли планы по израильскому конфликту

7 октября 2023 года началось вторжение ХАМАС на территорию Израиля. Нападение вооруженных боевиков на города привело к человеческим жертвам, в том числе, среди мирного населения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ввел в стране военное положение и приказал армии начать бомбардировки Сектора Газа, из-за чего также произошли многочисленные потери среди гражданского населения.

Однако основатель КБ "Валькирия", политолог Дмитрий Раевский уверен, что не только Израиль, но и США заранее знали о готовящемся нападении ХАМАС. Об этом он рассказал в беседе с "Утро.ру". По словам эксперта, регулярная армия Израиля заранее была отведена назад, что позволило противнику проникнуть вглубь страны на 20-30 километров.

Сейчас Израиль проводит наземную операцию в Секторе Газа, параллельно идет обстрел территории Ливана и позиций "Хезболлы", которая пользуется поддержкой Ирана, однако объявлена террористической организацией в США.

"Нападение "Хезболлы" приравнивается к нападению Ирана на Израиль, чтобы вы понимали. И руководство США уже заявило, что если "Хезболла" нападет, то США в ответ нападут на Иран", – заявил Дмитрий Раевский.

Он полагает, что главным режиссером конфликта между Израилем и Палестиной, также как и Майдана на Украине, выступают США. Удары же по гражданской инфраструктуре и мирному населению Сектора Газа проводятся для провокации еще большего конфликта, уверен эксперт.

"Их цель – уничтожение Ирана и Палестины. То есть одним ударом два государства, которые уже оскомину набили израильтянам и американцам", – подчеркнул Дмитрий Раевский.

Он напомнил, что на протяжении истории США уже провоцировали конфликты в разных странах региона. Худшим сценарием эксперт назвал вторжение "Хезболлы" на территорию Израиля. В этом случае американцы могут начать бомбардировки, а иранцы – топить вражеские корабли.

"То, что у него есть уже гиперзвуковые ракеты, это известный факт. Россия поделилась технологиями. Будет ли Иран использовать гиперзвуковые ракеты для уничтожения авианосцев? Будут ли США рассматривать Россию как сторону конфликта?",

– эти вопросы Дмитрий Раевский оставил открытыми. Однако он предупредил, что мир стоит на грани ядерной войны.