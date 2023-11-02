Эксперт провел параллели между Майданом на Украине и войной между Израилем и Палестиной

В ноябре текущего года исполнилось десять лет с начала первых протестов на центральной площади Киева. Кровопролитный Майдан в итоге провел к свержению законно избранного президента Украины Виктора Януковича. Западные кукловоды привели к власти своих ставленников, с чем не согласились жители Крыма и Донбасса. А дальше за мирных жителей заступилась Россия...

Пока армия нашей страны успешно выполняла задачи в рамках СВО, на Ближнем Востоке вспыхнул новый конфликт, а точнее историческое противостояние между Израилем и Палестиной перешло в активную фазу. После вооруженного нападения ХАМАС израильские власти объявили в стране военное положение и перешли к боевым действиям против Сектора Газа.

Основатель КБ "Валькирия" по производству БПЛА, политолог Дмитрий Раевский в беседе с "Утро.ру" провел параллели между Майданом на Украине и войной между Израилем и Палестиной. Особенно эксперт выделил роль США в обоих кризисных ситуациях.

"Палестинцы готовились к этому, при том, что у них появились мощные спонсоры, которые дали им оружие и ракеты, и все остальное. При этом нельзя сказать, что противоположная сторона – Израиль и США – не знали об этом нападении", – отметил Дмитрий Раевский.

Он напомнил, что примерно за месяц до начала боевых действий США отменили визы для граждан Израиля. Кроме того, по словам эксперта, за день до вторжения ХАМАС в местах нападения израильтяне отвели войска от границы вглубь страны, чтобы противник смог продвинуться на 20-30 километров.

Политолог подчеркнул, что американцы и израильтяне не просто не готовились отражать атаку ХАМАС, но и допустили, чтобы противник нанес ущерб, и "можно было в ответ всех палестинцев убивать или выгнать из страны".

Эксперт уверен, что США и Израиль стремились создать для ХАМАС условия нападения, по результатам которого мировое сообщество простило бы их за месть и изгнание всех палестинцев.

"Эта ситуация очень выгодна Израилю. Потому что с 1947 года длится палестино-израильская война, Израиль от этого устал и не может развиваться дальше", – подытожил Дмитрий Раевский.

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