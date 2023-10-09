Всплыло страшное пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

Политик был уверен, что Незалежной придет конец

Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда отличался тем, что занимал жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении противников России. Народного избранника ценили также как эксперта по широкому кругу геополитических вопросов.

Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года, оставив после себя огромное духовное наследие. Зачастую Владимир Жириновский делал предсказания, в которые трудно было поверить, однако нередко они сбывались.

Вот и сейчас в социальных сетях активно обсуждают страшное пророчество депутата о ситуации на Украине и Ближнем Востоке. В одном из выпусков программы Владимира Соловьева политик заявил, что выборы президента Незалежной 2019 года были последними.

Он подчеркнул, что в 2024 году выборов уже не будет, потому что не будет самой Украины. При этом, по словам депутата, на Ближнем Востоке вспыхнут такие события, из-за которых все забудут про Незалежную. Теперь всем очевидно, что Владимир Жириновский предсказал обострение палестино-израильского конфликта.

"Дело идет о третьей мировой войне", – подчеркнул Владимир Жириновский.

Также политик отметил, что Россия и Турция пропустят беженцев с Ближнего Востока на Украину. По его словам, многочисленные толпы и принесут конец Незалежной.

Кстати, предположительно, Алла Пугачева с мужем-иноагентом уже сбежала из Израиля из-за обострения военного конфликта.