Вспыло предсказание Жириновского об уходе Путина с поста президента

В ближайшие годы лидер будет править страной

В следующем году в России пройдут президентские выборы, однако до сих пор неизвестно, будет ли в них принимать участие Владимир Путин. Действующий глава государства говорил, что вынесет вердикт по этому вопросу в конце года, когда определят дату голосования.

Тем не менее, согласно предсказанию Владимира Жириновского в 2021 году, Путин примет участие в выборах и одежит на них победу. У власти президент останется, чтобы "отбить охоту у кого-то попытаться поломать все то, что было сделано при нем". При этом он не исключил, что существует вероятность победы другого кандидата.

Жириновский считал, что Путин придерживается правильной позиции, поскольку не говорит о своих планах баллотироваться. Ведь Россия является сложной страной, и ей выгодно быть непредсказуемой.

"Другое дело в 2030 году, возможно, он не пойдет на выборы Об этом сообщает", – высказался он об уходе Путина с поста президента.

Ранее глава ЦИК Памфилова допустила, что в 2024-ом году президентские выборы могут пройти в несколько дней, сообщает телеканал "360". Такая практика уже использовалась в период пандемии, и она оказалась достаточно удобной.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", выборы президента России могут состояться 17 марта. Окончательное решение будет принимать Совфед.