Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о завершении СВО

Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о завершении СВО
Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Многим не хватает Владимира Вольфовича

Нейросеть "Жириновский" пообщалась с участниками Петербургского экономического форума и дала ответ на вопрос о том, когда завершится специальная военная операция по демилитаризации киевского режима. "Цифровой разум" был презентован на форуме партией ЛДПР.

После ухода выдающегося политического деятеля Владимира Вольфовича Жириновского многие ощутили, что страна понесла большую утрату. На этом фоне нейросеть, получившая имя знаменитого политика, привлекла особое внимание публики.

На вопрос о конце спецоперации "цифровой разум" ответил, что Армия России завершит свою миссию только после того, как полностью будет восстановлен мир и обеспечена надежная безопасность русских людей.

"Победа Российской Федерации неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей", – такой ответ услышали гости ПМЭФ.

Тем временем, Вооруженные силы нашей страны продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Так, в главном оборонном ведомстве России заявили об уничтожении двух украинских истребителей Су-27 в небе над Донбассом. Такую информацию публикует "Пятый канал".


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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