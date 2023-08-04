Родственники устроили войну за наследство Жириновского

Родственники устроили войну за наследство Жириновского
Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Внебрачные дети решили заявить о своих правах

Ушедший из жизни в прошлом году Владимир Жириновский оставил после себя несколько квартир, домов и дач – практически вся недвижимость была оформлена на его супругу. Остальное записали на имя политика, и именно за это имущество сейчас разгорается нешуточная война.

Всего известно о троих детях Владимира Жириновского, двое из которых являются внебрачными. Это родившийся в браке Игорь Лебедев, дочь Анастасия, которая не является публичной персоной, и Олег Эйдельштейн. При жизни лидер ЛДПР шутил, что у него могут быть и еще наследники, о которых ничего не знает. 

По данным АГН "Москва", самый младший из детей политика, сын Олег, решил подать в суд, чтобы официально установить факт отцовства. Жириновский неоднократно в публичных заявлениях называл его своим ребенком, но документально этот факт так закреплен и не был.

"Истец просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", – заявили в Никулинском районном суде Москвы.

Как напоминает "Радио 1", Эйдельштейн обладает буйным нравом. Несколько раз он становился участником громких потасовок в столице.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о предсказании Жириновского для России на 2023 год.

Источник: АГН "Москва"
новости партнеров

Метили сразу по двум странам: названа причина атаки Новороссийска

Достичь цели дронам ВСУ так и не удалось

Без визы: россиянам раскрыли способ отдохнуть в Европе

Одна страна до сих пор остается открытой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей