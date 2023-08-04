Родственники устроили войну за наследство Жириновского

Внебрачные дети решили заявить о своих правах

Ушедший из жизни в прошлом году Владимир Жириновский оставил после себя несколько квартир, домов и дач – практически вся недвижимость была оформлена на его супругу. Остальное записали на имя политика, и именно за это имущество сейчас разгорается нешуточная война.

Всего известно о троих детях Владимира Жириновского, двое из которых являются внебрачными. Это родившийся в браке Игорь Лебедев, дочь Анастасия, которая не является публичной персоной, и Олег Эйдельштейн. При жизни лидер ЛДПР шутил, что у него могут быть и еще наследники, о которых ничего не знает.

По данным АГН "Москва", самый младший из детей политика, сын Олег, решил подать в суд, чтобы официально установить факт отцовства. Жириновский неоднократно в публичных заявлениях называл его своим ребенком, но документально этот факт так закреплен и не был.

"Истец просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", – заявили в Никулинском районном суде Москвы.

Как напоминает "Радио 1", Эйдельштейн обладает буйным нравом. Несколько раз он становился участником громких потасовок в столице.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о предсказании Жириновского для России на 2023 год.