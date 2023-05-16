Обнародовано предсказание Жириновского о России на 2025 год

Одно событие изменит жизнь в стране

Знаменитый российский политик Владимир Жириновский еще при жизни стал настоящей легендой. Его внезапная смерть задела за живое большинство жителей нашей страны. В качестве своеобразного утешения коллеги политика и его почитатели рассматривают колоссальное наследие размышлений и предсказаний, оставшееся после Жириновского.



Так, близкие товарищи Владимира Вольфовича по политической деятельности обнаружили новое предсказание о России. Речь идет о событиях, которые ждут нашу страну через два года, 2025-м.



В записях Жириновского было указано, что в 2025-м году произойдет историческое событие, которое окажет колоссальное влияние на все мировое пространство. В том году должно произойти объединение русского мира в рубежах Советского Союза.



Более того, политик был убежден, что уже к 2040-м году объединение продолжится в границах всего славянского мира. Таким образом Россия снова займет лидирующую позицию на международной арене.

