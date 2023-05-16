Обнародовано предсказание Жириновского о России на 2025 год

Обнародовано предсказание Жириновского о России на 2025 год
Владимир Жириновский. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одно событие изменит жизнь в стране

Знаменитый российский политик Владимир Жириновский еще при жизни стал настоящей легендой. Его внезапная смерть задела за живое большинство жителей нашей страны. В качестве своеобразного утешения коллеги политика и его почитатели рассматривают колоссальное наследие размышлений и предсказаний, оставшееся после Жириновского.

Так, близкие товарищи Владимира Вольфовича по политической деятельности обнаружили новое предсказание о России. Речь идет о событиях, которые ждут нашу страну через два года, 2025-м.

В записях Жириновского было указано, что в 2025-м году произойдет историческое событие, которое окажет колоссальное влияние на все мировое пространство. В том году должно произойти объединение русского мира в рубежах Советского Союза.

Более того, политик был убежден, что уже к 2040-м году объединение продолжится в границах всего славянского мира. Таким образом Россия снова займет лидирующую позицию на международной арене.

новости партнеров

Путин сделал неожиданное заявление о СССР

Москва бросила взор на бывшие советские республики

Кадыров на танке сделал предупреждение Зеленскому

Лидер опробовал новую военную технику в деле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей