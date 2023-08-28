Тайное пророчество: всплыла неизвестная записка Жириновского

Тайное пророчество: всплыла неизвестная записка Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Все слова политика сбылись

Когда-то российского политика Владимира Жириновского некоторые не воспринимали всерьез, и о нем говорили шутя. Но каков же был ужас россиян, когда после смерти лидера ЛДПР слова, которые казались брошенными на ветер фразами холерика, начали сбываться. Теперь многие уверены, что политик все предвидел. 

Вице-спикер Госудумы Борис Чернышов в очередной раз шокировал россиян свежей порцией откровений Владимира Жириновского, о которых раньше никто не знал. Он представил тайные заметки своего коллеги, которые были написаны им летом 2018 года. В тексте Жириновский пишет о том, что надо делать для сохранения мира на планете. 

"1. Отказ от доллара 2. Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. 3. Всех перевести на национальные валюты и языки", – говорится в заметках.

В 2018 году в России начались заметные перемены в международных делах. Доллар начал расти по отношению к рублю и достигала 66 рублей. Сегодня слова Жириновского звучат как тайное пророчество, ведь фактически оно сбылось и продолжает сбываться. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что родственники устроили войну за наследство Жириновского. Внебрачные дети объявились после смерти политика. 

Источник: Борис Чернышов ✓ Надежный источник
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