Чем болеет Порошенко: новые фото политика напугали народ

Поговаривают, что у него серьезные проблемы со здоровьем

В последнее время Петр Порошенко резко сдал. Бывший президент набрал в весе после того, как переболел ковидом. Его лицо обрюзгло, а волосы сильно поседели. Дополнительно появились странные изменения в фигуре, на которые обращает внимание публика.

Больше всего опасений вызывает область паха и живота. В Сети обратили внимание, что у Порошенко непропорциональный размер ног относительно брюха, к тому же видно, что жир на брюшной зоне едва удается поместить в штаны.

Отдельно народ стал обращать внимание на выпирание чего-то подозрительного между ног бывшего президента Украины. Некоторые выразили мнение, что политик теперь ходит с катетером из-за проблем с мочеполовой системой. Известно, что он страдает от сахарного диабета, который плохо влияет на почки.

Из-за проблем с внешним видом пресс-служба Петра Порошенко теперь снимает его исключительно под таким ракурсом, чтобы не было заметно изъянов.

Однако на некоторых групповых фото видно, что у политика есть серьезные проблемы, которые не удается скрыть штанами.

Также в Сети обеспокоены тем, как выглядит лицо Порошенко. На последних фото его кожа была очень опухшей и сильно свисала по овалу.

При этом на видео он разговаривает энергично и двигается без затруднений. В отличие от белорусского лидера Александра Лукашенко, о состоянии здоровья которого шепчутся с 9 мая.