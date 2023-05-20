Чем болеет Порошенко: новые фото политика напугали народ

Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Поговаривают, что у него серьезные проблемы со здоровьем

В последнее время Петр Порошенко резко сдал. Бывший президент набрал в весе после того, как переболел ковидом. Его лицо обрюзгло, а волосы сильно поседели. Дополнительно появились странные изменения в фигуре, на которые обращает внимание публика. 

Больше всего опасений вызывает область паха и живота. В Сети обратили внимание, что у Порошенко непропорциональный размер ног относительно брюха, к тому же видно, что жир на брюшной зоне едва удается поместить в штаны.

Фото: соцсети

Отдельно народ стал обращать внимание на выпирание чего-то подозрительного между ног бывшего президента Украины. Некоторые выразили мнение, что политик теперь ходит с катетером из-за проблем с мочеполовой системой. Известно, что он страдает от сахарного диабета, который плохо влияет на почки.

Из-за проблем с внешним видом пресс-служба Петра Порошенко теперь снимает его исключительно под таким ракурсом, чтобы не было заметно изъянов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Однако на некоторых групповых фото видно, что у политика есть серьезные проблемы, которые не удается скрыть штанами.

Фото: соцсети

Также в Сети обеспокоены тем, как выглядит лицо Порошенко. На последних фото его кожа была очень опухшей и сильно свисала по овалу.

Фото: соцсети

При этом на видео он разговаривает энергично и двигается без затруднений. В отличие от белорусского лидера Александра Лукашенко, о состоянии здоровья которого шепчутся с 9 мая.

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