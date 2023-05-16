Не простуда: Лукашенко перестал скрывать тяжелую болезнь

Президенту резко стало хуже

Впервые с 9 мая Александр Лукашенко появился на публике и даже выступил с речью. Политик выглядел значительно хуже обычного, ему было трудно трудно говорить. Новые видео с президентом опубликовала его пресс-служба, и на кадрах видно, что он перестал скрывать тяжелую болезнь.

Доподлинно известно, что Лукашенко страдает не от простуды. Проблемы у него появились еще в начале мая, когда во время церемонии награждения его голос звучал крайне слабо. Тогда многие и предположили, что лидер немного приболел. Однако во время празднования Дня Победы в Москве ему стало хуже.

Тогда СМИ обратили внимание на забинтованную руку президента. Представителии Лукашенко старались скрывать эту деталь от внимания общественности на официальных фото. Сейчас же делать это перестали – лидера снимают крупным планом, подсвечивая бинт на его руке.

Чем именно болеет Александр Лукашенко официально не говорят. Источники утверждают, что не так давно главе Белоруссии сделали операцию, и у него пока еще наблюдаются проблемы с реакцией и треммор головы.

Оппозиционные журналисты утверждают, что политик якобы опять борется с болезнью предстательной железы. До этого, по слухам, его оперировали в Швейцарии после того, как нашли злокачественную опухоль. Рак отступил, но лишь на время. Дополнительно у него есть проблемы с сердцем, которые осложняют лечение. Официальные представители Лукашенко информацию не подтверждали.