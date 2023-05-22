Лукашенко срочно едет в Москву из-за "проблем" с Путиным

Глава намерен лично обсудить острые вопросы

Александр Лукашенко сообщил, что намерен в срочном порядке встретиться с Владимиром Путиным в среду, 24 мая. По его словам, ему есть что обсудить с президентом России.

Белорусский лидер отметил, что встречается с Путиным довольно часто. И это происходит не потому, что они попросту хотят лишний раз посмотреть друг на друга.

Лукашенко заявил, что в отношениях и сотрудничестве между странами, согласно докладам правительства, нет никаких проблем. Однако он в это не верит. Президент видит, что какие-то нестыковки и проблемные ситуации все же возникают.

"Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях",

– приводит его слова BELTA.

В последний раз Лукашенко приезжал в Москву на 9 Мая – лидер посетил торжественный Парад Победы на Красной площади.