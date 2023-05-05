Говорит с трудом: появились слухи о тяжелой болезни Лукашенко

Говорит с трудом: появились слухи о тяжелой болезни Лукашенко
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Глава страны не комментировал появившуюся информацию

В пятницу, 5 мая, Александр Лукашенко выступил на торжественном мероприятии в Минске. Президент в преддверии Дня Победы вручил госнаграды и почетные звания представителям различных профессий. Видео вскоре появилось в Сети, и некоторые люди обратили внимание, что лидер говорил во время выступления с трудом.

На ролике, опубликованном пресс-службой президента, можно заметить, что голос Лукашенко звучит достаточно сипло. Ему приходится постоянно набирать дополнительный воздух, чтобы произнести следующую фразу. При этом он периодически словно задыхается, произнося слова.

В остальном каких-либо проявлений недуга у главы Белоруссии не было. Не исключено, что он мог подхватить простуду, из-за которой не стал отменять официальные мероприятия. 

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