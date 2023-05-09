Фото Лукашенко в Москве вызвали переполох: состояние президента ухудшилось

Фото Лукашенко в Москве вызвали переполох: состояние президента ухудшилось
Фото: кадр трансляции Парада Победы
Поговаривают, что медики приехали вместе с лидером в Россию

Последние несколько дней в Сети ходят слухи, что состояние здоровья Александра Лукашенко неважное. Сперва это спровоцировало видео, на котором президент Белоруссии с трудом произносит торжественную речь, а сейчас новые фото лидера из Москвы во время празднования Дня Победы. 

Пользователи обратили внимание на то, что глава появился на публике с эластичным бинтом на руке. Сперва был опубликован стоп-кадр с трансляции Парада, на котором был заметен медицинский аксессуар у президента. 

Фото: соцсети

Также бинт можно было разглядеть на руке Лукашенко на официальных фотографиях с мероприятия, где он появился в окружении руководителей стран СНГ. 

Фото: Пул Первого

Оппозиционные белорусские журналисты утверждают, что якобы перед поездкой в Москву президенту пришлось несколько дней лежать под капельницей, поскольку его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Они также утверждают, что вместе с Лукашенко в российскую столицу приехала команда медиков. Официального подтвержения информации не было. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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