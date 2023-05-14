Лукашенко спасают врачи из Москвы - СМИ

Белорусский лидер уже несколько дней не появляется на публике

Белорусский лидер Александр Лукашенко не явился 14 мая на церемонию празднования государственного флага республики – вместо него обращение зачитал глава кабмина Роман Головенко. По слухам, состояние президента Белоруссии ухудшилось, его готовят к операции.

По неофициальной информации, лечить Лукашенко в последнее время повадились "московские профессора", которые стали часто вылетать в Минск. Среди приглашенных были специалисты из центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

По одной из версий, у Лукашенко выявили сбой, спровоцировавший заболевания эндокринной системы с кардиологическими заболеваниями. Причины такого сбоя неизвестны.

В настоящее время нет никакой официальной информации о состоянии и местонахождении президента Белоруссии. С момента торжественных мероприятий, которые прошли в Москве и Минске 9-го числа, лидер не появлялся на публике. Молчит и пресс-служба президента. По некоторым данным, 11 мая Лукашенко находился в Республиканском клиническом медицинском центре, ожидая визита московских специалистов.

Ранее мы рассказывали о том, какие болезни подозревают у Лукашенко.