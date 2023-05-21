"Это большая трагедия": Зеленский сделал заявление после потери Бахмута

Глава Украины признал потерю города

Во время общения с журналистами на саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Бахмут (Артемовск) перешел под контроль российских солдат. Об этом сообщает Reuters.

На пресс-конференции Зеленский сидел вместе с президентом США Джо Байденом. Его спросили, может ли он подтвердить информацию, что Бахмут до сих пор находится под украинским контролем.

"Думаю, нет. Но нужно учитывать, что там ничего не осталось. Они уничтожили все строения. Это большая трагедия, но сегодня Бахмут остается только в наших сердцах. Там нет ничего до основания", – заявил лидер.

Ранее об освобождении Бахмута сообщал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили и в российском Минобороны. Ночью президент Владимир Путин поздравил бойцов с успешным выполнением операции и пообещал представить всех принимавших в ней участие к государственной награде.

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