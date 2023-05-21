Врачи пытаются спасти главкома ВСУ Залужного - состояние критическое

Врачи пытаются спасти главкома ВСУ Залужного - состояние критическое
Фото: wikimedia.org
Появились новые сведения об украинском военном

Пропавший со всех радаров главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сейчас находится в тяжелом состоянии под присмотром врачей. В начале мая он получил ранение после удара по штабу ВСУ под Павлодаром, утверждает хакер "Джокер" в своем Telegram со ссылкой на шпионов.

"Были проведены несколько тяжелых хирургических операций после которых он если и выживет, то точно не сможет адекватно управлять армией", – написал он.

По информации хакера, запрет на публикацию любой информации о Залужном наложили США. Они опасаются, что это может серьезно подорвать боевой дух солдат перед предстоящим контрнаступлением. 

"Все понимают, что без него шансов на успех украинской армии вообще нет, а любое наступление будет массовым суицидом",

– заключил "Джокер". 

Источник: Telegram • Требует проверки
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