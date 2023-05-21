США сообщили Украине плохие новости

США сообщили Украине плохие новости
Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Киеву посоветовали не трогать Крым

Многие европейские страны начали оказывать Украине "вялую" поддержку, поскольку надеются поскорее возобновить свои отношения с Россией, заявили в США. Возможное наступление ВСУ на Крым рискует еще сильнее подорвать украинские международные позиции из-за того, что станет рискованным и неоправданным шагом в сложившихся условиях, пишет журналист The Hill Якуб Григель.

Сейчас Киев измучен конфликтом и сильно зависит от международной поддержки. Россия контролирует Крымский полуостров последние несколько лет и успела за это время выстротить там достаточно оборонительных укреплений. На этом фоне военный поход в сторону региона может оказаться очень трудным и дорогостоящим, унижая и без того скудные и уставшие силы ВСУ.

"В грядущем контрнаступлении цель Киева должна заключаться не только в том, чтобы оттеснить российские войска, но и сделать это таким образом, чтобы в будущем максимизировать поддержку Запада для его экономического восстановления и военного укрепления. Преследование Крыма может подорвать эту хрупкую помощь", – считает обозреватель.

Отдельно США опасаются, что резкие действия Киева могут спровоцировать Москву задействовать в конфликте ядерное оружие. Григель полагает, что даже если Украина сможет осуществить крымскую операцию успешно, в будущем это приведет к долгосрочной дипломатической неудаче.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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