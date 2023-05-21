Раскрыто будущее Зеленского после военного провала

Лидер не собирается ехать назад на Украину

Последние несколько недель Владимир Зеленский разъезжает с официальными визитами по всему миру и пока не спешить возвращаться на Украину. Военный эксперт Александр Михайлов уверен, что после ухода украинской армии из Бахмута эта задача для украинского президента и станет основной – он будет постоянно путешествовать до тех пор, пока конфликт с Россией окончательно не урегулируют.

Аналитик полагает, что у Зеленского появились опасения за собственную жизнь после того, как Киев предпринял попытку нанести удар по Кремлю. Этот шаг разорвал все предыдущие договоренности, которые были достигнуты с Москвой при посредничестве других стран.

"Теперь у него есть два пути: либо превращаться в Тихановскую, которая бегает годами по разным странам, сидит и рассказывает, что она президент суверенного государства, либо приезжать в Киев и командовать своей армией, руководить контрнаступлением, а этого он осуществить не может, потому что он человек невоенный и, судя по его поведению, весьма трусливый", – говорит Михайлов.

Эксперт выразил мнение, что до тех пор, пока Запад не расставит все точки над i в отношениях с Россией, ждать возвращения Зеленского на Украину не стоит.