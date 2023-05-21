Киев объявил о поимке ЧВК "Вагнер" в ловушку в Бахмуте

Украинцы отрицают сдачу городу

Заместитель министра обороны Анна Маляр утверждает, что российской стороне не удалось установить окончательный контроль над Бахмутом. Якобы вагнеровцы за минувшие сутки потеряли несколько господствующих высот вокруг города и угодили в ловушку.

"Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", – заявила она.

По ее словам, ЧВК "Вагнер" не смогли взять промышленные и инфраструктурные объекты в городе, а также ВСУ продолжают контролировать частный сектор в районе "Самолет".

Информацию Маляр опровергает украинское издание "Страна". По данным журналистов, никакого окружения Бахмута на данный момент нет.

"Для того, чтоб полукружить или, тем более, окружить россиян в Бахмуте, украинским войскам нужно осуществить намного более глубокий прорыв по флангам, чем сейчас", – указали они.

При это в издании отметили, что руководство Украины действительно рассчитывает, что ВСУ смогут окружить российские войска в городе.