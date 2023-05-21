Глава ВСУ Залужный впервые вышел на связь после пропажи

Военный сильно изменился за последнее время

Впервые с начала мая главком ВСУ Валерий Залужный вышел в эфир телемарафона. Об этом сообщили Telegram-каналы, которые опубликовали свежее фото военного после пропажи. На кадрах видно, что в последнее время командир серьезно сдал.

Источники сообщают, что после серьезного ранения после удара ВС РФ по одному из объектов в Днепропетровской области Залужный находился в клинике в тяжелом состоянии. После этого он несколько недель не появлялся в медиапространстве.

Журналисты "Украины.ру" отмечают, что главком "выглядит странно, изменился заметно". Его появление на фоне сдачи Бахмута также не может быть случайностью.

"Очень вовремя Залужный нашелся, не находите? И, так сказать, восстал из гроба спаситель, когда, казалось, крах неминуем", – пишут они.

По мнению обозревателей, сейчас на Украине развернется крупная внутриполитическая борьба между Зеленским и Залужным, на которого теперь делают ставку США.