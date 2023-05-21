Лободу погнали из Киева из-за русской речи

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Светлана Лобода сейчас активно гастролирует со своими песнями по миру. Артистка не стала отказываться от русскоязычного репертуара, утверждая, что ей нравится петь на этом языке, да и достойных песен на украинском она пока исполнила мало.
Недавно знаменитость решила, что может позволить себе выступить в Киеве, несмотря на неприязнь многих сограждан. Лобода анонсировала 25 августа благотворительный концерт в украинской столице, пообещав, что все деньги пойдут на поддержку пострадавших в конфликте украинцев. В ответ люди в соцсетях стали писать, что певице не место в городе – особенно с русскоязычными песнями.
Народ заявил, что выступать Лободе в текущей ситуации неуместно и цинично.
"Деньги не пахнут? Снова "русский мир" сюда тянете?", "Может еще Киркорова и Лепса пригласим?", "Это после речей про "один народ" она в Киев с концертом приехала?", – пишут в соцсетях.
Некоторые, впрочем, встали на защиту артистки, заявив, что она исправилась и теперь пытается поддерживать Украину и ее народ как может.
Город возьмут в течение последующих трех дней