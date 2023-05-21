Расшифрован сигнал Зеленского во время визита на G7

Японцев оскорбил приезд лидера на мероприятие

Владимир Зеленский стал гостем на саммите "Большой семерки" в Хиросиме. Однако это не очень понравилось японскому сообществу, которое возлагало надежды, что во время встречи будет положено начало отказу от ядерного оружия. Но президент Украины подал противоположный сигнал.

Активист Юта Такахаши заявил, что визит Зеленского может подтолкнуть другие государства к ядерному сдерживанию, для спасения Украины. Однако это выглядит настоящим оскорблением для Японии.

"Это только заставляет нас чувствовать, что Хиросима была просто использована ядерными государствами, чтобы послать сигнал к перемирию", – отметил он.

Во время саммита украинский президент говорил только о необходимости поставок западных истребителей, пишет The Washington Post. И хотя изначально мероприятие должно было стать началом кампании по отмене ядерного оружия, в итоге все превратилось в оскорбление тех, кто погиб во время бомбардировки Хиросимы, заявили японские активисты.

Журналисты поинтересовались у Зеленского, считает ли он, что его визит на G7 отвлек внимание от основной повестки саммита. В ответ он сказал, что "ему нужно быть здесь".