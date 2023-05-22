Зеленский разругался с президентом Бразилии на G7

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Одной из ключевых целей Владимира Зеленского во время визита на саммит "Большой двадцатки" было намерение встретиться с бразильским президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой, считают западные журналисты. Глава Украины хотел пообщаться с ним лично и попытаться склонить на свою сторону. Однако увидиться они так и не смогли – это даже стало поводом для настоящего скандала.
Бразильская сторона сообщила, что Зеленский не смог переговорить с Силвой из-за несовпадения графиков. При этом американские СМИ, заявили, что в действительности президент Бразилии резко отказался от общения с украинским коллегой, даже несмотря на просьбу Эммануэля Макрона, указывает РИА ФАН.
Представители Силвы заявили, что в графике президента было выделено время для Владимира Зеленского, однако он так и не явился на встречу. Сам украинский президент во время беседы с журналистами сказал, что именно бразильский лидер должен грустить из-за того, что их общения не состоялось. На этом фоне Силве пришлось прервать официальное молчание.
Он сообщил, что в указанном зале он договорился с Зеленским о встрече. Спустя какое-то время ему сообщили, что президент Украины задерживается, поэтому он принял представителя Вьетнама. Но даже после этого украинская сторона не явилась.
"Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться <...> Зеленский взрослый человек, он знает, что делает",
– подытожил Лула да Силва, передает "Радио 1".
Также он отметил, что украинский конфликт – это не единственный вопрос, который требует внимания мирового сообщества, пишет RT.
Город возьмут в течение последующих трех дней