Брежнева лишат статуса почетного гражданина Киева

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Депутаты Киевского горсовета хотят рассмотреть инициативу о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Заседание запланировано на 25 мая.
Чиновники утверждают, что нашли немало обоснований для данного решения, поэтому процедуру считают скорее формальной. Вместе с этим они намереваются лишить и других деятелей коммунистической партии почетных званий на предстоящей встрече – кого именно коснутся меры в горсовете не пояснили.
Украинцы отрицают сдачу городу
Запад не пошел на выдвинутое Москвой ключевое условие