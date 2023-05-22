Брежнева лишат статуса почетного гражданина Киева

Украинцы приняли решение

Депутаты Киевского горсовета хотят рассмотреть инициативу о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Заседание запланировано на 25 мая.

Чиновники утверждают, что нашли немало обоснований для данного решения, поэтому процедуру считают скорее формальной. Вместе с этим они намереваются лишить и других деятелей коммунистической партии почетных званий на предстоящей встрече – кого именно коснутся меры в горсовете не пояснили.