Кремль отреагировал на нападение украинской ДРГ на Белгородскую область

Путину доложили

Кремль в курсе информации о попытке прорыва украинских ДРГ на территорию Белгородской области, цель диверсии Киева заключается в отвлечении внимания общественности и собственного населения от потери Бахмута. Глава РФ Владимир Путин знает о происходящем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле указали, что вооруженные силы РФ выдавливают диверсантов из территории страны, ведется работа по уничтожению противника.

Информация о заходе украинских диверсантов на территорию Белгородской области подтверждена главой региона Вячеславом Гладковым. В настоящее время ведутся бои.