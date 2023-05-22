Кремль отреагировал на нападение украинской ДРГ на Белгородскую область

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Кремль в курсе информации о попытке прорыва украинских ДРГ на территорию Белгородской области, цель диверсии Киева заключается в отвлечении внимания общественности и собственного населения от потери Бахмута. Глава РФ Владимир Путин знает о происходящем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле указали, что вооруженные силы РФ выдавливают диверсантов из территории страны, ведется работа по уничтожению противника.
Информация о заходе украинских диверсантов на территорию Белгородской области подтверждена главой региона Вячеславом Гладковым. В настоящее время ведутся бои.
Официальных заявлений ни с одной стороны не было
Запад не пошел на выдвинутое Москвой ключевое условие