Кремль отреагировал на нападение украинской ДРГ на Белгородскую область

Кремль отреагировал на нападение украинской ДРГ на Белгородскую область
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Путину доложили

Кремль в курсе информации о попытке прорыва украинских ДРГ на территорию Белгородской области, цель диверсии Киева заключается в отвлечении внимания общественности и собственного населения от потери Бахмута. Глава РФ Владимир Путин знает о происходящем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле указали, что вооруженные силы РФ выдавливают диверсантов из территории страны, ведется работа по уничтожению противника.  

Информация о заходе украинских диверсантов на территорию Белгородской области подтверждена главой региона Вячеславом Гладковым. В настоящее время ведутся бои.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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