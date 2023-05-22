Украинская ДРГ объявила об "освобождении" поселка в Белгородской области

Губернатор региона информацию опровергает

Украинская ДРГ в социальных сетях утверждает, что в ходе боев в Белгородской области с российскими пограничниками они одержали победу. В России, напротив, эти сведения опровергают, указывая, что нападение диверсантов удалось отбить.

Сперва появилась информация, что утром был обстрелян КПП на границе с Украиной. Позже появились сообщения о якобы заходе украинской бронетехники на территорию России. Местные власти заявили, что подобные сведения являются фейком, цель которых – поселить панику в обществе.

Позже диверсанты сообщили, что им якобы удалось "освободить" населенный пункт Козинка в Белгородской области. Данные о происходящем с российской стороны разнятся. Одни источники утверждают, что в населенном пункте еще продолжается бой, другие докладывают об успешном отражении атаки российскими силами.

Информацию о заходе диверсионной группы подтвердил губернатор Гладков.

"Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", – написал он.

Игорь Стрелков утверждает, что якобы украинцы смогли продвинуться внутрь российской территории. Основной бой приняли пограничники, позже им на помощь пришла артиллерия и авиация. Сведений о погибших и пострадавних нет.