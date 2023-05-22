Украинская ДРГ объявила об "освобождении" поселка в Белгородской области

Украинская ДРГ объявила об "освобождении" поселка в Белгородской области
Фото: соцсети
Губернатор региона информацию опровергает

Украинская ДРГ в социальных сетях утверждает, что в ходе боев в Белгородской области с российскими пограничниками они одержали победу. В России, напротив, эти сведения опровергают, указывая, что нападение диверсантов удалось отбить.

Сперва появилась информация, что утром был обстрелян КПП на границе с Украиной. Позже появились сообщения о якобы заходе украинской бронетехники на территорию России. Местные власти заявили, что подобные сведения являются фейком, цель которых – поселить панику в обществе.

Позже диверсанты сообщили, что им якобы удалось "освободить" населенный пункт Козинка в Белгородской области. Данные о происходящем с российской стороны разнятся. Одни источники утверждают, что в населенном пункте еще продолжается бой, другие докладывают об успешном отражении атаки российскими силами.

Информацию о заходе диверсионной группы подтвердил губернатор Гладков.

"Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", – написал он.

Игорь Стрелков утверждает, что якобы украинцы смогли продвинуться внутрь российской территории. Основной бой приняли пограничники, позже им на помощь пришла артиллерия и авиация. Сведений о погибших и пострадавних нет.

новости партнеров

Киев объявил о поимке ЧВК "Вагнер" в ловушку в Бахмуте

Украинцы отрицают сдачу городу

Евросоюз снова обманул Россию в зерновой сделке

Запад не пошел на выдвинутое Москвой ключевое условие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей