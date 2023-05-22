Киев, очевидно, тяжелое состояние главнокомандующего устраивает

После ранения главком украинскими вооруженными силами Валерий Залужный, утверждает "Джокер ДНР", уже не сможет управлять ВСУ и будет вынужден оставить пост. По словам ветерана "Альфы" Сергея Гончарова, в таком деле имеется очевидный интересант – Владимир Зеленский, который конфликтовал с главкомом и стремился поставить на его место командующего сухопутными силами Александра Сырского.

Ветеран "Альфы" полагает, что слухи о тяжелом ранении Залужного взялись не на пустом месте и сам главком ВСУ действительно не способен взять на себя руководство фронтом. В некоторой степени, однако, команду Зеленского явно устраивает такая ситуация – офис президента пугает авторитет главкома у людей. А конкурентов не любит никто.

Незаменимых в украинской вертикали точно не будет, а потому не стоит ожидать изменений с ситуацией на фронте, считает Гончаров.

"В любом случае ситуацией руководит не Залужный или кто-то еще, а ребята из НАТО", – указал ветеран "Альфы".

Сам Залужный, по ряду данных, уже успел выйти на связь после длительного отсутствия на публике. Многие заметили, как сильно сдал главком ВСУ.