В НАТО открыто разгромили Зеленского за позор в Бахмуте

В НАТО открыто разгромили Зеленского за позор в Бахмуте
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Киев подошел к опасной черте

Решение верховного командующего вооруженных сил Украины продолжать бессмысленные бои за Бахмут вызвали критику на Западе. Экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор заявил, что последствия такого решения для режима в Киеве обернутся катастрофой.

Однако ситуация в Артемовске, считает аналитик, окажется поворотным моментом в конфликте. ВСУ несут огромные потери, что не может не отражаться на моральном духе украинской армии.

Макгрегор сравнил ситуацию с потерей Сталинграда для ставки Гитлера в годы Второй мировой, указав, что после того поворотного момента крах для вермахта стал лишь вопросом времени.

Напомним, о полном контроле Бахмута под контроль России стало известно 20 мая. Информация позднее была подтверждена в Министерстве обороны России.

Ранее Макгрегор заявил, что в результате удара "Кинжала" по батарее Patriot в Киеве погиб вспомогательный персонал, обслуживавший систему, несмотря на молчание со стороны самого Запада.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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