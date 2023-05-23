Сообщается о ликвидации Ходаковского в зоне СВО

Военного убили в Бахмуте

Под Артемовском (Бахмутом) погиб чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский. Он был обладателем звания чемпиона Украины по прыжкам с шестом. После начала СВО парень стал снайпером.

Военкоры "Русской весны" сообщают, что спортсмену было 23 года.

"15 мая попал в "Бахмутскую мясорубку", где и был переработан", – заявили журналисты, пишет телеканал "360".

Украинская сторона заявила, что за время участия в боях он проявил себя как "отважный защитник Родины", указывает "Радио 1".