Сообщается о ликвидации Ходаковского в зоне СВО

Сообщается о ликвидации Ходаковского в зоне СВО
Фото: соцсети
Военного убили в Бахмуте

Под Артемовском (Бахмутом) погиб чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский. Он был обладателем звания чемпиона Украины по прыжкам с шестом. После начала СВО парень стал снайпером.

Военкоры "Русской весны" сообщают, что спортсмену было 23 года. 

"15 мая попал в "Бахмутскую мясорубку", где и был переработан", – заявили журналисты, пишет телеканал "360".

Украинская сторона заявила, что за время участия в боях он проявил себя как "отважный защитник Родины", указывает "Радио 1".

Источник: Telegram
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