Зеленский засекретил свое местоположение после саммита G7

Зеленский засекретил свое местоположение после саммита G7
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Появились новые фото лидера

В минувшее воскресенье Владимир Зеленский находился в Японии с визитом на саммит G7. Точка стала одной из многих в первом мировом турне президента после начала спецоперации на Украине. При этом информации о его дальнейших перемещениях украинская сторона не публиковала.

Аналитики предполагали, что может быть два варианта развития событий: либо Зеленский вернется обратно и столкнется с проблемами из-за возвращения главкома ВСУ Залужного в строй, либо он станет подобием Тихановской, отстаивая интересы собственной страны за границе. И, вероятно, президент решил пойти по первому пути.

В его личном канале в Telegram появилась запись, где сообщается о прибытии Владимира Зеленского на фронтовую линию. Где именно он находится не разглашалось. Президент приехал, чтобы поздравить военных с Днем морской пехоты и вручить награды. 

На сниках было видно, что Зеленский встретился с солдатами в каком-то темном, старом и полуразрушенном помещении. Также непродолжительное время он провел на поверхности.

Источник: Telegram
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