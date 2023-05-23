Зеленский засекретил свое местоположение после саммита G7

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В минувшее воскресенье Владимир Зеленский находился в Японии с визитом на саммит G7. Точка стала одной из многих в первом мировом турне президента после начала спецоперации на Украине. При этом информации о его дальнейших перемещениях украинская сторона не публиковала.
Аналитики предполагали, что может быть два варианта развития событий: либо Зеленский вернется обратно и столкнется с проблемами из-за возвращения главкома ВСУ Залужного в строй, либо он станет подобием Тихановской, отстаивая интересы собственной страны за границе. И, вероятно, президент решил пойти по первому пути.
В его личном канале в Telegram появилась запись, где сообщается о прибытии Владимира Зеленского на фронтовую линию. Где именно он находится не разглашалось. Президент приехал, чтобы поздравить военных с Днем морской пехоты и вручить награды.
На сниках было видно, что Зеленский встретился с солдатами в каком-то темном, старом и полуразрушенном помещении. Также непродолжительное время он провел на поверхности.
Официальных заявлений ни с одной стороны не было