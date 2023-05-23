Глава ГУР Украины Буданов обратился к России с предупреждением

Военный открестился от нападения на российский регион

Украинская сторона утверждает, что не имеет никакого отношения к диверсии в Белгородской области. На этом настаивает глава ГУР Украины Кирилл Буданов, который ранее предупреждал, что украинские военные начнут свое контрнаступление с захвата мелкого населенного пункта на территории России.

По его словам, диверсионную операцию бойцы начали ради борьбы с российской властью.

"Нам известно, что действия "партизан" продолжатся и завтра, и послезавтра", – предупредил он.

При этом Буданов отметил, что пока Украина не готова начать контрнаступление, поскольку ВСУ не хватает боеприпасов и вооружения.

Позже в интервью зарубежным журналистам глава ГУР сообщил, что на данный момент украинские военные обладают необходимым минимумом снарядов, поэтому контрнаступление "скоро начнется", сообщает "Свободная пресса".

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщал, что минувшей ночью над регионом было сбито два беспилотника, указывает RT.